طاقة عربية الخاسر الأكبر بجلسة البورصة وسهم "عز الدخيلة" يواصل الاحتفال

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر سهم مجموعة "طاقة عربية" هبوطا حادا خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء في البورصة المصرية وذلك لليوم التالي على التوالي بعد صعود كبير يوم الاثنين الماضي، ليتصدر السهم الأسهم الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم.

بينما شهد سهم شركة العز الدخيلة للصلب صعودا كبيرا خلال جلسة اليوم لليوم الثاني على التوالي، متصدرا الأسهم الأكثر ارتفاعا، وذلك بعد إعلان الحكومة أمس عن بيع حصتها في الشركة للمستثمر الرئيسي، شركة حديد عز، والإعلان عن اعتزام الشركة الشطب الاختياري من البورصة وعرض سعر مرتفع للمساهمين الأقلية.

وهبط سهم مجموعة "طاقة عربية" بنسبة 20% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليسجل سعر السهم 15.85 جنيه عند الإغلاق مقابل 19.82 جنيه في إغلاق جلسة أمس، بعدد عمليات على السهم 1448 عملية خلال جلسة اليوم، بكمية تداول نحو 340.9 ألف سهم، بعد قفزات كبيرة مع بدء التداول على السهم أمس الأول.

وبدأت شركة طاقة عربية التداول على أسهمها هذا الأسبوع وذلك بعد أسابيع من إعلان قيدها في البورصة، وهو الإجراء الذي طالما أعلنت الشركة اعتزامها على تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، بينما حالت الظروف الاقتصادية في كثير من الأحيان دون ذلك.

ومع إعلان بدء التداول المباشر على أسهم الشركة دون طرح يوم الأحد وإعلان ذلك عبر مؤتمر صحفي مع بداية الجلسة تفاجأ السوق بنسب ارتفاعات هائلة لسعر السهم وصلت إلى 89 ألف في المئة في مقابل عدد عمليات وكمية تداول على السهم لا تذكر.

ودفع ذلك البورصة لإلغاء عمليات التداول على السهم في نهاية الجلسة وإعلان إعادة التداول عليه في جلسة الاثنين دون التقيد بحدود سعرية، ليصعد سعر السهم بنحو 3900% خلال الجلسة، ليغلق عند 20 جنيها للسهم من 0.5 جنيه سعر الافتتاح، وذلك قبل أن يشهد تراجعا حادا في جلسة أمس لكنه كان مقيدا بالحدود السعرية اليومية لتحركات الأسهم

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس البورصة رامي الدكاني، فإنه خلال التداول على السهم خلال جلسة الأحد، فوجىء الجميع بارتفاع سعره إلى 500 جنيه، حيث تدخلت البورصة وذلك بعد رصد تحركات غير مبررة للسهم، وتم وقف التداول وإلغاء العمليات المنفذة.

انتعاشة سهم العز الدخيلة

في المقابل واصل سهم العز الدخيلة الصعود الكبير للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد بنسبة 18.8% بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.

وسجل سهم العز الدخيلة بنهاية تعاملات جلسة اليوم 1162 جنيها مقابل 987.8 جنيها في بداية التداولات، لكن لا يزال سعر السهم بعيدا على السعر الذي أعلنته الشركة أمس لشراء أسهم المعترضين على الشطب عند 1250 جنيها للسهم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس، بيع حصة مساهمي المال العام في شركة العز الدخيلة بنسبة نحو 31% من أسهم الشركة للمستثمر الرئيسي، شركة حديد عز، بقيمة 241 مليون دولار منها 60% بالدولار و40% بالجنيه.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان قرار مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة، وفقا لإفصاح الشركة الذي نشرته البورصة أمس الثلاثاء.

وبحسب الإفصاح، سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيها للسهم، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على سعر السهم في السوق إقفال يوم 9 يوليو 2023، خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر، موضحة أنه سيتم عرض القرار على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 5 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

سهم طاقة عربية ينهي أول يوم تداول بارتفاع قرب 4000%

العز الدخيلة تقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة