هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.31%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 55.3 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.13% إلى مستوى 17155 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
سوق مصراوى
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث صيحات الملابس النسائية لصيف 2023تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل ألعاب الأطفال لتنمية المهارات الحسية والحركيةتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث اتجاهات الملابس الرجالي لصيف 2023تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أحدث صيحات نظارات الشمس لعام 2023 للنساء والرجالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: