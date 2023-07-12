إعلان

BBC

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:27 م الأربعاء 12 يوليه 2023
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.31%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 55.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.13% إلى مستوى 17155 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

سوق مصراوى

البورصة هبوط مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market