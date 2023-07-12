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خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد والسمك البوري وانخفاض الزيت والمانجو

03:16 م الأربعاء 12 يوليه 2023
خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد والسمك البوري وانخفاض الزيت والمانجو

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وانخفضت أسعار المانجو، وارتفع السمك البوري والجمبري في سوق العبور، بينما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه صباحا.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

111 جنيها لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء بسوق العبور

انخفاض أسعار الزيت والجبن الأبيض وارتفاع المسلى اليوم بالأسواق

بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار الحديد السمك البوري أسعار الدواجن

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