توقيع عقود جديدة بـ "تيدا" بمنطقة السخنة الصناعية بقيمة 60 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" لمشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية، وذلك بعد الجولة الترويجية التي أجراها وفد المنطقة الاقتصادية في الصين خلال مايو الماضي.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون مع "تيدا - مصر" شريك النجاح الأهم للمنطقة الاقتصادية بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني، وما لو، العضو المنتدب لبنك التنمية الصيني.

كما حضر الاحتفال اللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة للاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس المنطقة الاقتصادية، وأحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة، واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك.

وتضمنت العقود النهائية التي تم توقيعها اليوم مشروع China Construction Curtain Wall باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دولار على مساحة 27 ألف متر مربع، وتوقيع عقد مع شركة ديو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20 ألف متر مربع، وفقا للبيان.

كما تم توقيع عقد لمشروع شركة Zaiyu لقطع غيار السيارات باستثمارات 2 مليون دولار على مساحة 20 ألف متر مربع، ومشروع لشركة Kang Dewei باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عقد مع شركة Aoxiu للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي على مساحة نحو 36.1 ألف متر مربع.

وأوضح وليد جمال الدين أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، مثمنا جهود المطور الصناعي "تيدا – مصر" لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة وذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.

وأكد جمال الدين أن تيدا حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية؛ مشيراً إلى أن هناك فرصا عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات خاصة بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية لدولة الصين في مايو الماضي والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادلا للرؤى أكد على مستقبل واعد وفرص جديدة أمام هذه الشراكة.

كان وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أجرى في شهر مايو الماضي جولة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الصين شملت محادثات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعات المنسوجات وغيرها.

وتضمنت الجولة العاصمة الصينية بكين ومقاطعات جوانزو وتيانجين نتج عنها العديد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين، وفقا للبيان.