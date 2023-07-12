بينها ماريوت الزمالك.. معلومات عن 7 فنادق استحوذت طلعت مصطفى على حصة بها

القاهرة – مصراوي:

استحوذت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة الفنادق الحكومية.

وطرحت الحكومة شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، الثلاثاء، إنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على شركة أيكون للاستثمارات - وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي - وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.

وأضافت السعيد أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.

ويعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن هذه الفنادق:

- فندق سوفيتيل ليجند كتراكت أسوان:

تم بناء الفندق القديم عام 1899، ثم أعيد بناء الفندق الجديد عام 1963، وهو من فئة 5 نجوم.

- فندق سوفيتيل وينتر بالاس:

تأسس الفندق القديم (القصر) عام 1895 أما ملحق البافيلون فبني في 1997، لكن تم هدم فندق القصر الشتوي الجديد وسيتم استبداله بفندق خمس نجوم يحتوي على 74 غرفة وجناح على الطراز المعماري. على غرار الفندق القديم (القصر).

- فندق ماريوت مينا هاوس القاهرة:

أنشأ عام 1869 وهو فندق 5 نجوم، وتديره شركة ماريوت العالمية، ويجري حاليا تطوير شامل لقصر مينا هاوس مع المحافظة على الشكل الأثري والمعماري القديم للقصر.

- فندق ماريوت القاهرة كازينو عمر الخيام:

تم تأسيسه في 1982، وهو مصنف فندق من فئة الخمسة نجوم، وتديره شركة ماريوت الدولية.

- فندق شتايجنبرجر سيسيل:

تأسس الفندق في عام 1929، وهو من فئة فنادق 4 نجوم وتديره شركة شتايجنبرجر، ويقع في وسط مدينة الإسكندرية، وعلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويطل على الميناء الشرقي.

- فندق شتايجنبرجر التحرير:

تم بناء الفندق في الفترة بين مارس 2013 إلى سبتمبر 2016، في فئة فنادق الأربع نجوم، وتديره شركة شتايجنبرجر، ويطل على ميدان التحرير بالقاهرة ، والمتحف المصري.

- موفنبيك الفانتين أسوان:

تم تأسيسه في 1994، ويقع في جزيرة الفنتين أسوان، وهو من فئة الـ 5 نجوم، وتديره شركة موفنبيك للفنادق والمنتجعات.