تسليم أول حفار بترول "صنع في مصر" لشركة الحفر المصرية

البترول تبحث مع كاتربيلر العالمية الاستفادة من الشركة في خفض الكربون

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء يرافقه محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر وقيادات قطاع البترول، تسليم أول حفار بترول (صنع في مصر)، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، شهد الوزير تسليم الحفار إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وأوضح الملا أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الأمثل لإمكانياته والإسراع بخططه لحفر الآبار لزيادة إنتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامى فيه الإقبال على الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالميا.

وذكر أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول في استراتيجيتها وتدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل ملموس بما يساعد على تقليل الاستيراد وتوفير الإنفاق بالعملة الأجنبية.

كما يعد ذلك باكورة العمل على تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا، وفقا للوزير.

وأضاف الملا أن التوسع في إقامة أنشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائدا اقتصاديا وفرص عمل، وينعكس إيجابا على رواج الأنشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة.

وأكد الملا أن الانتهاء من أول حفار "صنع في مصر" باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، ومثال ناجح على تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين إلى مصر بديلا عن الاستيراد، موضحا أنه تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيدٍ مصرية، وتوفير جانب منها من الخارج.



ووجه الوزير التهنئة والتحية لفريق العمل والكوادر التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما أعرب عن اعتزازه بمشروعات القطاع في محافظة السويس والتي تضم وحدها ثلث الأنشطة البترولية في مصر.

وأعرب محافظ السويس عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار على أرض محافظة السويس، معربا عن أمله في استمرار قطاع البترول في تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق اكتشافات وزيادة الإنتاج والنجاح في زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وما يستتبع ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية.

وقال زانج تشاويانج القنصل العام بسفارة الصين بالقاهرة إن بلاده تعتز بالعلاقات مع مصر وترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبرى خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري بالسويس وغيرها من المشروعات، مؤكدا أن الرئيسين المصري والصيني يقومان بجهود مشتركة لتعزيز العلاقات أسفرت عن نتائج ملموسة في هذا الصدد.

وقال نائب رئيس شركة HH الصينية العالمية إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة للتحديث والابتكار والتطوير مع الشركاء في قطاع البترول المصري، بما يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية الصينية.

وأضاف أن شركته التي تقوم بنشاط واسع حول العالم ملتزمة بالعمل والتوسع في مصر، ولديها رؤية مستقبلية لذلك، حيث تعتبر مصر إحدى الدول التي تهتم بتنمية أنشطة الشركة فيها.

وأجرى الوزير، يرافقه المحافظ وقيادات قطاع البترول، جولة تفقدية على متن الحفار الجديد، واستمعوا إلى شرح من المهندس تامر صلاح رئيس الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر.

وقال صلاح إن رحلة تصنيع الحفار بدأت منذ أواخر عام 2022 حيث بدأت مرحلة الإعداد لتصنيعه وفق المواصفات العالمية واعتماد التصميمات الهندسية للحفار، وتوفير الخامات المعدنية اللازمة للتصنيع، واختيار فريق العمل.

وأضاف أن بداية التصنيع الفعلي كانت في أواخر شهر يناير 2023 حيث جرى العمل على مدار 24 ساعة يوميا لإنهاء العمل، وتصنيع الأجزاء المختلفة والتسليم في الموعد المحدد مع مراعاة عوامل السلامة والأمان، وتم عمل جميع الاختبارات لجهاز الحفر في مصنع الشركة واختبار التشغيل الأولي بنجاح، وهو باكورة 7 حفارات بقدرة 2000 حصان تم التعاقد مع المصنع لتصنيعها لشركة الحفر المصرية لتطوير أسطولها.

وأشار صلاح إلى توسع الشركة في أعمال تصنيع جميع مستلزمات أجهزة الحفر وصيانتها داخل وخارج مصر.

وتساهم في رأسمال مصنع المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالسخنة، شركات قطاع البترول بتروجت وإنبي وثروة مع شركة HH الصينية العالمية المتخصصة في تصنيع الحفارات.