انخفاض أسعار الزيت والجبن الأبيض وارتفاع المسلى اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الزيت والجبن الأبيض واللبن السائب، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة والجبن الرومي والمسلى الصناعي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.78 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.93 جنيه، بانخفاض 76 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.66 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.56 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ: 22.3 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.95 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 45.91 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73 جنيها، بانخفاض 1.53 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.1 جنيه، بارتفاع 95 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.82 جنيه، بارتفاع 2.31 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.79 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.08 جنيه، بارتفاع 57 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.96 جنيه، بانخفاض 2.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.77 جنيه، بارتفاع 3.4 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.12 جنيه، بانخفاض 1.18 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63 جنيها، بارتفاع 2.1 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.52 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.