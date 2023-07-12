ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38248 جنيها، بزيادة 324 جنيها.
سعر طن حديد عز: 38898 جنيهات، بزيادة 66 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2001 جنيه، بزيادة 18 جنيها.
سوق مصراوى
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