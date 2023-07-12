إعلان

BBC

111 جنيها لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

10:43 ص الأربعاء 12 يوليه 2023
111 جنيها لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

أسعار البيض اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار البيض بأنواعه في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 115.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض الاتحاد العام لمنتجي الدواجن كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market