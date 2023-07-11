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بينها الإسكان والنقل.. الحكومة تعلن وقف وتأجيل مشروعات بـ 247 مليار جنيه

07:24 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
بينها الإسكان والنقل.. الحكومة تعلن وقف وتأجيل مشروعات بـ 247 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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القاهرة - مصراوي:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى.

واضافت الوزيرة في بيان عقب مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%.

كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري،بحسب الوزيرة، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.

واوضحت أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سوق مصراوى

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