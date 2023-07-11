معيط: نهدف للوصول بالدين العام لنسبة أقل من أدنى معدل مسجل في 43 عاما

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين العام لمصر تأثر بتغير سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وتم وضع خطة لاستهداف وصول الدين من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى بين 75% وأقل من 80% خلال 4 أو 5 سنوات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء، أن أفضل نسبة وصلت إليها مصر للدين من الناتج المحلي خلال آخر 43 عاما من عمر المالية العامة كانت عند 79.8%، ومن المستهدف عبر الخطة الموضوعة كسر هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تشير إلى قدرة الدولة على أخذ الدين في مسار نزولي لضمان استدامة الدين، وهو ما له أثر إيجابي على الفوائد.