معيط: معدل نمو غير مسبوق للإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي
كتب- مصطفى عيد:
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددا من النتائج الأولية للأداء المالي للموازنة خلال العام المالي السابق 2022-2023.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإيرادات وصل خلال العام المالي الماضي إلى تريليون و501 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.5%، تضمنت إيرادات ضريبية بقيمة تريليون و211 مليار جنيه بمعدل نمو متوقع بعد تدقيق الأرقام قرب 23% وهو رقم غير مسبوق لم يحدث على الإطلاق.
وأضاف معيط أن إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي وصل إلى 2 تريليون و129.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16.3% عن العام السابق عليه.
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