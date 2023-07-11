بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1933 دولارا للأونصة بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 8.1 دولار، وبنسبة 0.42% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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