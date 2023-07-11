السعيد: 4 صفقات مرتقبة ضمن الطروحات.. وترسية محطة جبل الزيت في أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إنه يتوقع ترسية عدد من الصفقات على مستثمرين استراتيجيين بداية من أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة طرحت محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح، وتلقت عددا من العروض وتم قبول العرض الأعلى سعرا من المستثمرين.

واضافت أنه يتوقع أن تتم الترسية في أكتوبر، بأكثر من 300 مليون دولار، وذلك بعد إعطاء مهلة فحص نافي للجهالة لمدة 60 يوما.

كما تلقت الحكومة 6 عروض غير ملزمة لشركة صافي التابعة لجهاز خدمة المشروعات، وتم تأهيل 3 شركات لإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن تتم الترسية بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحسب الوزيرة.

وقالت السعيد، إن الحكومة لديها خطة خمسية لطرح 21 محطة لتحلية المياه باستثمارات 3 مليارات دولار، وتلقت عروضا من أكثر من 90 مستثمرا من 30 دولة بمرحلة التأهيل المسبق، وتم تأهيل 17 تحالفا منها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 4 محطات في الربع الرابع من 2023.

وأضافت الوزيرة، أنه يتوقع أيضا الانتهاء من طرح محطة سيمنس للكهرباء في الربع الأول في 2024.

وأكدت الوزيرة، على خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة العام المالي المقبل.

وقالت "استبعدنا المشروعات التي لم تبدأ. ننتهي فقط من المشروعات التي وصلنا لـ 70% منها".