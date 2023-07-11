إعلان

BBC

وزير المالية: نستهدف 3 مليارات دولار تمويلات خارجية حتى نهاية ديسمبر

04:57 م الثلاثاء 11 يوليو 2023
وزير المالية: نستهدف 3 مليارات دولار تمويلات خارجية حتى نهاية ديسمبر

الدكتور محمد معيط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف تمويلات خارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال فترة النصف الثاني من عام 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للإعلان عن بعض الصفقات التي نفذتها أو تنفذها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

كان الوزير قال تصريحات سابقة لمصراوي إنه من المستهدف طرح سندات باندا صينية بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

سوق مصراوى

الدكتور محمد معيط وزير المالية تمويلات خارجية وزارة المالية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية- "ظهور صادم" لإيمان البحر درويش يثير جدلا.. ردود فعل متصاعدة وآخر تطورات حالته الصحية