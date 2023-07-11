وزير المالية: نستهدف 3 مليارات دولار تمويلات خارجية حتى نهاية ديسمبر
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف تمويلات خارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال فترة النصف الثاني من عام 2023.
جاء ذلك خلال مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للإعلان عن بعض الصفقات التي نفذتها أو تنفذها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
كان الوزير قال تصريحات سابقة لمصراوي إنه من المستهدف طرح سندات باندا صينية بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.
سوق مصراوى
-
عروض يوم برايم.. أحدث صيحات نظارات الشمس لعام 2023 للنساء والرجالتفاصيل
-
حصريا عروض يوم برايم.. أفضل العطور للرجال والنساء لصيف منعش بخصوماتتفاصيل
-
مع بداية موسم المصايف.. أسعار حقائب الشاطئ في الأسواقتفاصيل
-
ما هي أهم الاكسسوارات الواجب توافرها في حمامك 2023 ؟تفاصيل
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: