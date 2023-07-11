وزيرة التخطيط تعلن تفاصيل 3 صفقات تمت ببرنامج الطروحات بـ1.7 مليار دولار

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الصفقات التي تمت في إطار برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بمجموع 1.741 مليار دولار.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أولى الصفقات التي تمت ترسية زيادة رأس المال كحصة أقلية في الشركة الخاصة بمجموعة من الفنادق المملوكة للدولة على شركة أيكون للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى في إطار تحالف مصري أجنبي.

وأضافت أن زيادة رأس المال تصل إلى 37% من الشركة بحصة قيمتها 700 مليون دولار.

وذكرت أنه تم طرح حصة زيادة رأس المال بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين، وستنعكس زيادة رأس المال في شكل تطوير ورفع كفاءة عدد من الفنادق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي زيادة عدد السائحين ضمن هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، واستقطاب شريحة أعلى من السائحين.

وأوضحت أن الطرح الثاني يتمثل في طرح حصص في 3 شركات هي إيثيدكو والحفر المصرية، وإيلاب، حيث تراوحت النسب بين 25 و30% بقيمة صفقات 800 مليون دولار، والتي تم إرساؤها على شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وأشارت إلى أن الطرح الثالث يتمثل في طرح 31% من شركة عز الدخيلة (حصة مساهمي المال العام) لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.

وقالت إن ذلك يأتي بخلاف طرحي حصة من الشركة المصرية للاتصالات وشركة باكين والتي تم إعلانها من قبل.