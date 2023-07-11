العز الدخيلة تقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة

كتبت -شيرين صلاح:

قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة، وفقا لبيان من الشركة مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء.

وحسب البيان، سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيه للسهم، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على سعر السهم في السوق إقفال يوم 9 يوليو 2023، خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

وستمول الشركة عملية شراء الأسهم من خلال قروض خارجية بالعملة الأجنبية.

ودعا مجلس الإدارة، الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على القرار يوم 5 أغسطس.

وكانت مجموعة حديد عز نفت في شهر يونيو الماضي ما تم تداوله عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة الحكومة في الشركة وقالت إنها لم تقدم عروض للاستحواذ على أي حصص إضافية من "عز الدخيلة".