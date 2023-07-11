البورصة ترتفع 1.1% بنهاية التعاملات وسهم طاقة عربية يهبط بعد صعود صاروخي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.13% إلى مستوى 17155 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.85%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 84.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 30.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 54.4 مليون جنيه.

وهبط سهم مجموعة "طاقة عربية" بنسبة 0.92% مع نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر السهم 19.8 جنيه مقابل 20 جنيها مع بداية التعاملات، بعدد عمليات على السهم نحو 3.4 ألف عملية بكمية تداول نحو 922.3 ألف سهم، بعد قفزات كبيرة مع بدء التداول على السهم أمس.

وصعد سعر سهم شركة طاقة عربية بنحو 3900% خلال جلسة تداول أمس الاثنين، ليغلق عند 20 جنيها للسهم من 0.5 جنيه سعر الافتتاح.

كانت البورصة قررت إلغاء العمليات المنفذة على أسهم في أول يوم تداول له أمس الأحد، وإعادة التداول عليه أمس.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.46% إلى مستوى 16963 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.