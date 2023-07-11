خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأرز وارتفاع الذهب واللحوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وانخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والسمك البوري والبلطي في سوق العبور، بينما ارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات، واستقرت أسعار البيض.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار الأرز والفول وارتفاع اللحوم والجبن الرومي اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات مع زيادته عالميا