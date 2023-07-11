التضامن تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات

كتبت- دينا خالد:

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات اجتماعها التنسيقي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث.

وبحسب بيان اليوم، استعرضت اللجنة الخطوات التنفيذية للتدخلات بالمناطق المطورة من البرامج الرسمية وغير الرسمية والتي يتم تنفيذها في إطار تأهيل سكان المناطق البديلة للعشوائيات.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي، عرضا مفصلا عن الجهود التي قدمت على مستوى مناطق المرحلة الأولي للتدخل وهي 5 مناطق، روضة السيدة وأرض الخيالة ومعا و15مايو وسن العجوز.

وتتنوع التدخلات التي تقدمها اللجنة، لتشمل الألف يوم الأولى في حياة الطفل وبرامج للسيدات والمسنين وخدمات للجانب التوعوي والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بعمل مسح شامل لسكان هذه المناطق بالتعاون مع جامعة حلوان باستهداف قياس الوعى ورصد الخصائص الديموغرافية للسكان لتحديد خطة التدخلات وفق الاحتياجات، حيث تم الاستعانة بطلبة كلية الخدمة الاجتماعية وتدريب 500 طالب على الاستمارة، وقد تم ربط الاستمارات بقواعد البيانات وميكنتها.

وأشار التقرير، إلى أن استفادة ما يزيد على 11 ألف مستفيد عبر تنفيذ قوافل طبية واجتماعية شملت تقديم مواد غذائية ومعرض للملابس وندوات وورش للأطفال وأنشطة عبر برنامج وعي.

واستعرض التقرير جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من يناير إلى مايو 2023 ببدائل العشوائيات بإجمالي يقارب 12 ألف مستفيد على مستوى 6 مناطق، حيث تنوعت التدخلات ما بين حملات طرق الأبواب وورش للأطفال ولقاءات أسرية ودوريات رياضية وغيرها من الفعاليات.

يذكر أن اللجنة الوزارية تقوم بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء.

ويبلغ عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، 351 منطقة مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما تم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.