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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات مع زيادته عالميا

01:44 م الثلاثاء 11 يوليو 2023

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1938 دولارا للأونصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 12.6 دولار، وبنسبة 0.66% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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