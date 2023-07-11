انخفاض أسعار الأرز والفول وارتفاع اللحوم والجبن الرومي اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز والفول السائب والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.45 جنيه، بانخفاض 1.01 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.69 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.87 جنيها، بانخفاض 11 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.23 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 22.04 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة 22.87 جنيها، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.84 جنيه، بانخفاض 26 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.53 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.59 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.15 جنيه، بارتفاع 2.09 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.51 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.03 جنيها، بانخفاض 1.38 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.51 جنيه، بانخفاض 1.05 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 94.89 جنيه، بارتفاع 2.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 176.37 جنيه، بانخفاض 9.93 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.3 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 60.9 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.54 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.