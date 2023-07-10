المواد الغذائية: توقعات بانخفاض أسعار الأرز إلى 20 جنيها مع موسم الحصاد
كتبت- دينا خالد:
توقع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو أو أقل، وذلك خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح المنوفي، في بيان اليوم للشعبة اليوم الاثنين، أنه لا يتبقى سوى 67 يوما فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.
وأضاف أنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، وأسعاره تتحرك ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة.
وأشار المنوفي إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى تشهد حالة من الاستقرار والوفرة.
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