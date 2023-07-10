المواد الغذائية: ارتفاع غير مبرر في أسعار السكر بسبب نقص المعروض

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية، إن هناك نقصا في المعروض من الكميات التي يتم طرحها من السكر بالأسواق تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعاره.

وأضاف المنوفي، في بيان له اليوم الاثنين، أن المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل مصانع الحلويات والمربى وغيرها من المنتجات تخزن كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

وحذر المنوفي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين بما يحولها إلى أزمة نقص حقيقية في السلعة، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.

وأكد المنوفي أن السكر متوفر وموجود، لكن سحب كميات منه في المصانع وارتفاع سعره غير المبرر جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة في السكر المعروض للمواطنين.