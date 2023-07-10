سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1922 دولارا للأونصة بحلول التعاملات المسائية، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 2.7 دولار، وبنسبة 0.14% مقارنة بنهاية يوم الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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