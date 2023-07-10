الملا يفتتح مشروع ربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية والذي تقوم شركة بي بي بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية الذي تشغله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بالإسكندرية.

وبحسب بيان من وزارة البترول، أكد الوزير، خلال الافتتاح، أن تعظيم الدور المصري في صناعة الغاز الطبيعي توافرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي ونجاح مصر في بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة.

وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار تعاون مصر مع شركاء موثوقين لتنمية وزيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية، وحرص قطاع البترول باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاح هذا الاستثمار.

وقال الوزير إن صناعة البترول بما لديها من تاريخ عريق ورؤية تعمل دائماً على تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الموارد الطبيعية وأن مجمع غازات الصحراء الغربية أحد الصروح البترولية الهامة التي تخدم احتياجات السوق المحلي ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعي.

وأضاف أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التي بدأت عام 2016 وضعت تصوراً لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، "ومن ثم فإننا اليوم شهدنا افتتاح مرحلة جديدة من مراحل زيادة إنتاج المصانع بمجمع الصحراء الغربية وكذلك زيادة تأمين إمداداته".

واستمع الوزير لعرض توضيحي من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو تضمن أن ما تحقق في مشروع ربط خط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية هو مثال واقعي على الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج.

وأوضح أن هذا الربط جاء ليتم تغذية المجمع من حقول البحر المتوسط بخلاف التغذية الرئيسية للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية، مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة بالبحر المتوسط تحقيقاً لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته.



وأضاف ياسر أن شركة جاسكو أنشأت خطا لنقل غازات حقل ريفين من منطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة، بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كم وقطر 18 بوصة لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.

جولة ميدانية بالمجمع

أجرى الوزير جولة متابعة ميدانية وتفقد سير الأعمال في مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) الجاري تنفيذه من خلال ائتلاف شركتي إنبي وبتروجت، وهو ما يمثل نموذجاً للتكامل بين شركات قطاع البترول، حيث يضيف المشروع زيادة في القدرة الإنتاجية للمجمع لتعظيم الاستفادة من غازات حقول منطقة شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وأي اكتشافات جديدة بهذه المناطق.

ويأتي ذلك بفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية كخليط الإيثان / البروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بمنطقة الإسكندرية التي تشمل شركتي سيدبك وإيثيدكو، وكذلك تغذية شركة البتروكيماويات المصرية من خلال شركة سيدبك مما يدعم صناعة البتروكيماويات الوطنية، ويحقق زيادة فى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في سد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وكذلك إنتاج البروبان التجاري الذي يُصدر إلى الأسواق العالمية.