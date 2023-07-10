معيط: نتطلع لتعزيز التعاون مع "الإسلامية لتمويل التجارة" في إصدار الصكوك

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف أن الوزارة تدعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وفقا للبيان.

وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما تمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية الذي تتطلع الحكومة أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضاف الوزير أن مصر تنتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكنها من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.

وقال هاني سالم سنبل إن المؤسسة الدولية الإسلامية مستعدة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتها في مسيرتها التنموية، وتتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا.

وأشار إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.

وقال سنبل: "إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال".