الضرائب: تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ضريبة الأجور 15 أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، بحسب بيان من الضرائب اليوم الاثنين.

وطالب الصباعني الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من 15 أغسطس 2023، بضرورة حضور ورش العمل الفنية التي يتم تنظيمها أون لاين لهم، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأوضح أنه يتم عقد هذه الورش يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى 12 يوليو 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويمكن حضور هذه الورش عبر هذا الرابط: (اضغط هنا).

وأشار الضباعني إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور منذ 15 يونيو 2023، ويستمر التشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023.

وأوضح أن تدريب الممولين على كيفية التعامل مع المنظومة خلال فترة التشغيل التجريبي من شأنه مساعدتهم على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من تاريخ الإلزام.

وقال الضباعني إن تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة، وذلك من خلال تناول هذه الورش للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأضاف أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، كما تم إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، غيرها)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.