سهم طاقة عربية ينهي أول يوم تداول بارتفاع قرب 4000%
القاهرة - مصراوي:
ارتفع سعر سهم شركة طاقة عربية بنحو 3900% في أول يوم تداول اليوم الاثنين، ليغلق عند 20 جنيها للسهم من 0.5 جنيه سعر الافتتاح.
وكانت البورصة قررت إلغاء العمليات المنفذة على أسهم في أول يوم تداول له أمس الأحد، وإعادة التداول عليه اليوم.
وخلال تعاملات اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 135 ألف سهم، بعدد عمليات على السهم 187 عملية.
ووفقا لتصريحات لرئيس البورصة رامي الدكاني، فإنه خلال التداول على السهم خلال جلسة الأحد، فوجىء الجميع بارتفاع سعره إلى 500 جنيه، حيث تدخلت البورصة وذلك بعد رصد تحركات غير مبررة للسهم، وتم وقف التداول وإلغاء العمليات المنفذة.
سوق مصراوى
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
-
أفضل منظمات تساعدك في ترتيب وتنظيم مطبخك تبدأ من 66 جنيهاتفاصيل
-
أفضل العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 56 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: