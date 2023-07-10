"التخطيط" تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023 لأول مرة بالعاصمة الإدارية

القاهرة - مصراوي:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2023 والأولى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

وقالت السعيد، إن الوزارة هي المسئولة عن وضع الرؤية والخطة للدولة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، والتي يتم وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية في إطار الرؤية.



واضافت أنه يتم تحديد معدلات النمو والبطالة وكذلك معدلات التوظيف والمستوى العام للأسعار من خلال الخطة السنوية والمتضمنة مستهدفات الدولة وكذلك إتاحة الاستثمارات العامة للدولة ضمن الخطة، مؤكده أن تلك الخطة تتم بشكل تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن ذلك يُعد جزء أصيل من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تطرقت السعيد إلى المبادرات التي تعمل عليها الوزارة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز موظفي الدولة على التميز، فضلًا عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف الارتقاء بخصائص السكان مع ضبط معدلات النمو السكاني ويتم بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة ومن ضمنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي.

وخلال كلمته أوضح طارق عبد الخالق أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أحد أوائل الوزارات التي تبنت فكرة التدريب الصيفي ليصل عدد المتدربين منذ أن تم البدء في البرنامج في 2018 وحتى الآن حوالي 300 متدرب، متابعًا أنه لا توجد جهة في الجهاز الإداري للدولة استطاعت تحقيق هذا الرقم من المتدربين حتى الآن.

وأكد عبد الخالق إيمان الوزارة بأن لديها رسالة نحو طلبة الجامعات، مضيفًا أن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد عدد من الورش التدريبية التي سيقدمها قيادات الوزارة لاستعراض مجالات قطاعات ووحدات الوزارة الأساسية منها والمستحدثة وكذلك المشروعات التي تعمل عليها، فضلًا عن الزيارات الميدانية التي سيتم إجراؤها.

وأوضح طارق عبد الخالق، أن عدد المتدربين للدفعة السادسة يبلغ 82 متدرب على دورتين أولهما في يوليو الجاري فيما تستقبل الوزارة الدفعة الثانية في أغسطس القادم.