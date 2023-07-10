خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البطاطس وزيادة الطماطم.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وارتفعت أسعار الطماطم وانخفضت أسعار البطاطس في سوق العبور، وعوض الذهب خسائره الصباحية، فيما استقرت أسعار البيض وشهدت أسعار الدواجن زيادة طفيفة خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين في المزرعة

انخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع البوري وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين بسوق العبور

ارتفاع أسعار الأرز السائب والجبن الرومي والمسلى اليوم الاثنين بالأسواق

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات