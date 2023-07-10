وزير البترول يفتتح محطة وقود متكاملة بالكيلو 38 بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محطة الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات الأخرى "غازتك/ إيني" بالكيلو 38 بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أكد الوزير الاستمرار فى زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود لمواكبة النمو في الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلي، حيث يتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركتا غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول إلى جانب شركات القطاع الخاص في تنفيذ خطة الانتشار السريع لمنافذ التموين بالغاز الطبيعي كوقود، لافتاً إلى تمتع الشركتين بخبرة واسعة اكتسبتاها من التاريخ العريق لتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلي ووجود شريكين متميزين لهما وهما إيني الإيطالية وبي بي البريطانية.

وأكد الملا أهمية البناء على ما تحقق من طفرات في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، حيث أضافت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز، وبخاصة توجيه خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز كوقود، زخماً واسعاً لما قدمته استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التي استهدفت منذ إطلاقها عام 2016 زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية.

وأوضح أن هذه الخدمة أصبحت تتوافر حالياً بتوزيع جغرافي وانتشار متميز لمحطات التموين بالغاز على الطرق والمحاور الهامة بالمحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف الملا أن الاستراتيجية تراعي تطوير محطات التموين بالوقود باستمرار وتعمل على زيادة أعداد محطات الخدمات المتكاملة والتي روعي فيها أن تقدم كذلك زيوت متخصصة بمواصفات عالمية لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كوقود.

كما أشار لوجود عدد من الحلول الابتكارية التي تخدم أهداف التوسع في تحويل السيارات العاملة بالغاز ومنها محطة التموين المتنقلة ومركز التحويل المتنقل والتيسيرات التي تقدم للمواطنين فيما يخص إجراءات التحويل وتقسيط التكلفة.

وأكد الوزير الأهمية التي تحظى بها محافظة الإسكندرية والتي تضم حوالي 45% من الأنشطة البترولية، ما بين مجمعات بتروكيماويات ومصافي تكرير وموانئ بترولية وغيرها، ودعم أهداف المحافظة في خفض الانبعاثات، كما أثنى على الدور الذي تقوم به غاز مصر في الإسراع بإقامة المحطات وتعظيمها للمكون المحلي بها.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحطة المتكاملة بالكيلو 38 أصبحت واجهة تليق بالمستوى المتميز الذي يقدمه قطاع البترول فى كافة مجالاته، وتضاف إلى مساهماته القيمة بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود وما تحققه من مساهمة قوية فى الحفاظ على البيئة وما توفره من دعم لمحور مروري هام وهو طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

واستمع الحضور إلى عرض توضيحي من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، أشار فيه إلى أن افتتاح وتشغيل المحطة المتكاملة يأتي فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير خدمات تموين الوقود، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات المختلفة.

وتبلغ قدرة تشغيل محطة الكيلو 38 للغاز الطبيعي 1600 متر مكعب في الساعة بطاقة تموين حوالي 2000 سيارة بالغاز الطبيعى في اليوم، وتتميز المحطة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين، وفقا للبيان.

كما ترتفع معدلات الأمان في المحطة حيث أن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيداً عن الشحن وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها في أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، وفقا لمستهدفات تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.

وبتشغيل المحطة يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك إلى 335 محطة تنتشر في 25 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر، وفقا للبيان.

وتقدم المحطة المتكاملة أيضاً خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 - بنزين 95 - السولار) للجمهور من خلال 12 نقطة تموين بنزين و4 نقاط تموين سولار، فضلاً عن الخدمات الأخرى وفقاً لاتفاقية الشراكة بين شركتي غازتك وإيني الإيطالية شريك غازتك، لإنشاء محطات نموذجية للتموين بالوقود السائل تحمل علامة إيني العالمية في مختلف المدن والمحافظات فى مصر ويتم تشغيلها من خلال شركة غازتك طبقاً لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إيني العالمية، وفقا للبيان.

كما توفر المحطة خدمات زيوت إيني العالمية والتي حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها في مصر، وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وكذلك احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بحسب الوزارة.

وتعد المحطة ثاني محطة متكاملة بين غازتك وإيني يتم افتتاحها وتشغيلها في محافظة الإسكندرية، ضمن 12 محطة (في محافظات دمياط - القاهرة - الغربية - أسيوط - سوهاج - قنا - بني سويف - الإسماعيلية)، وسيتم خلال العام الحالي افتتاح وتشغيل عدد آخر من هذه النوعية الحديثة من المحطات في عدد من المدن والمحافظات، وفقا للبيان.

ومن خلال مراكز التحويل التابعة لشركة غازتك على مستوى الجمهورية، تم تحويل ما يزيد على 233 ألف سيارة وهو ما يمثل أعلى حصة سوقية في سوق التحويل بين جميع الشركات العاملة في مصر، بحسب بيان البترول.

وتستهدف الشركة تنفيذ خطة طموحة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى والمحطات المتكاملة بجميع المحافظات وذلك ضمن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، وفقا للوزارة.