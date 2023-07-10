سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية التعاملات بقيمة 10 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1924 دولارا للأونصة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.5 دولار، وبنسبة 0.02% مقارنة بنهاية يوم الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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