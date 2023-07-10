ارتفاع أسعار الأرز السائب والجبن الرومي والمسلى اليوم الاثنين بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة والأرز السائب والجبن الرومي والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.46 جنيه، بارتفاع 62 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.86 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.98 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.21 جنيه، بانخفاض 79 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 21.68 جنيه، بارتفاع 88 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة 23.19 جنيها، بارتفاع 47 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.1 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.7 جنيه، بارتفاع 2.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.67 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.06 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.12 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.41 جنيها، بارتفاع 2.02 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.56 جنيه، بارتفاع 69 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 92.61 جنيه، بانخفاض 6.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 186.3 جنيه، بارتفاع 7.51 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.29 جنيه، بانخفاض 75 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.74 جنيه، بارتفاع 1.07 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.16 جنيه، بارتفاع 39 قرشا.