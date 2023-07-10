ارتفاع البوري وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والبوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين مقارنة بنفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و69 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.