انخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والجزر والفاصوليا والفلفل الرومي والملوخية والخيار والصوب، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الجزر بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 16 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و24 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيها.