أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37962 جنيها، بتراجع 249 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39114 جنيها، بزيادة 5.5 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1978 جنيها، بزيادة 50 جنيها.