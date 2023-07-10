السجائر واللحوم تقودان التضخم الشهري لتسجيل معدل 2% في يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 2% مقابل 2.7% خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وانخفض معدل التضخم الشهري في المدن في يونيو الماضي إلى 2.1% مقابل 2.7% في مايو الماضي.

ولا يعني انخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو الماضي تراجع أسعار السلع بالأسواق، فالأسعار مازالت تشهد حالة من الزيادة.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا تدريجيا بالأسواق خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، مع زيادة الدولار بالبنوك وأزمة الاستيراد التي عانى منها معظم القطاعات بمصر خلال الأشهر الماضية، لكن وتيرة الزيادة هدأت نوعا ما في أبريل تأثرا باستقرار سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع الجهاز تسجيل معدل التضخم الشهري 2% في خلال يونيو إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع كالتالي:

- اللحوم والدواجن: بنسبة 3.3%.

- الأسماك والمأكولات البحرية: بنسبة 2.9%.

- الألبان والجبن والبيض: بنسبة 0.4%.

- الزيوت والدهون: بنسبة 0.2%.

- الفاكهة: بنسبة 5.7%.

- السكر والأغذية السكرية: بنسبة 1.4%.

- البن والشاي والكاكاو: بنسبة 4.4%.

- الدخان: بنسبة 18.4%.