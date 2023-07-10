بعد هبوط حاد أمس.. ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 16558 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد انخفاض حاد لجميع المؤشرات أمس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.61%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.2% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
وهوت مؤشرات البورصة أمس الأحد بنسب حادة لزيادة عمليات البيع بالسوق لتوفير سيولة من أجل الدخول في اكتتاب شركة بلتون الذي يستمر حتى نهاية جلسة غدٍ الثلاثاء من أجل زيادة رأسمال الشركة إلى 10 مليارات جنيه مقابل 980 مليون جنيه، وفقا لقول وسام كامل خبير أسواق المال ومدير بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي.
سوق مصراوى
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