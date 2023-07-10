سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1924 دولارا للأونصة في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 0.5 دولار، وبنسبة 0.03% مقارنة بنهاية يوم الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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