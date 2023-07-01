قفزة بمئات المليارات.. كيف تغيرت ثروات أغنى 10 أشخاص بالعالم في 6 أشهر؟



كتب- مصطفى عيد:

قفز صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بزيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 37.7% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 379.7 مليار دولار ليصل إلى تريليون و387 مليار دولار.

وارتفعت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وعاد الأمريكي مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا المسؤولة عن موقع فيسبوك إلى القائمة من جديد بعد زيادة ملحوظة في ثروته منذ بداية العام.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية عام 2023 وبنهاية تعاملات أمس 30 يونيو، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم بالنصف الأول من 2023

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 231 مليار دولار.

الزيادة: 93.6 مليار دولار.

2- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 197 مليار دولار.

الزيادة: 35.3 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 152 مليار دولار.

الزيادة: 45.1 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 132 مليار دولار.

الزيادة: 23 مليار دولار.

5- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 131 مليار دولار.

الزيادة: 39.5 مليار دولار.

6- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 116 مليار دولار.

الزيادة: 30.6 مليار دولار.

7- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 113 مليار دولار.

الزيادة: 5.6 مليار دولار.

8- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 109 مليارات دولار.

الزيادة: 26 مليار دولار.

9- الأمريكي سيرجي برين

الثروة: 103 مليارات دولار.

الزيادة: 24.1 مليار دولار.

10- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 103 مليارات دولار.

الزيادة: 56.9 مليار دولار.