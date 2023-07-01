الاتصالات: 3 مصانع للهواتف المحمولة بدأت الإنتاج في مصر العام الماضي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ملخص أدائها خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2023، ورصدت الوزارة ما تم تحقيقه على مستوى عدد من القطاعات.

وقالت وزارة الاتصالات، إنها تمكنت من وضع استراتيجية مصر تصنع الالكترونيات لتعميق التصنيع المحلي، وقدمت عددا من التسهيلات للمصنعين لجعل مصر مقصدا جاذبا لشركات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

وبحسب وزارة الاتصالات، تم جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأت 3 من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحي؛ التصنيع في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول؛ وهي شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة نوكيا العالمية، وسامسونج.

وقالت الوزارة إنه تم الاتفاق مع شركة أوبو على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، باستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً إقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأضافت أنه تم كذلك الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.