البترول: 9 مليارات دولار استثمارات جديدة بمجالي التكرير والبتروكيماويات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم السبت، إنها أطلقت استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء استثماراً للاستقرار السياسي الذي تحقق بعد ثورة يونيو 2013 ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستراتيجية راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليارات دولار.

وذكرت أنه بناءً على ما تحقق من نجاح، يتم الإسراع حالياً في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالي 7.5 مليار دولار، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية والذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط.

وأوضحت الوزارة أن من بين أهم هذه المشروعات توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وأكدت الوزارة أنه في سياق تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية حرصت استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات وإطلاق إمكانياتها وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد، فالإنتاج المحلى من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً بنهاية العام المالي 2021-2022 متضاعفاً مقارنة بنحو 2.1 مليون طن في عام 2015-2016.

وقالت إن ذلك يوضح التطور الذي شهدته تلك الصناعة الحيوية، وقيمة التوسعات والمجمع الجديد اللذين تمت إضافتهما في عامي 2016 و2017 وافتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثمارات إجمالية حوالي 4 مليارات دولار وهما مجمعي موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية.

وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، إحدى قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولي، والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً وذلك ضمن برنامج تطوير كيانات القطاع العام.

وحالياً يتم الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم"، والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط، وفقا للوزارة.