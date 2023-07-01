القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 1523 جنيها للجرام.

واستقر الذهب عيار 18 عند نحو 1959 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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