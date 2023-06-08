إطارات وملابس وفولاذ.. "اقتصادية قناة السويس" توافق على 5 مشروعات جديدة

كتب - مصطفى عيد:

عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، اليوم الخميس، المشروعات الجديدة التي تم التفاوض عليها لاعتمادها من مجلس الإدارة، وفقا لبيان من الهيئة.

ووافق المجلس على عدة مشروعات تتضمن:

- مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة على أن يتم الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية. ويستهدف المشروع المقام على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار تصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، كما يوفر 1200 فرصة عمل.

ويعد هذا المشروع واحداً من المشروعات الصينية الهامة التي تمت المفاوضات بشأنها مع مسئولي الشركة في العاصمة الصينية بكين خلال الجولة الترويجية لرئيس المنطقة ووفد مرافق نهاية الشهر الماضي.

- وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع لشركة شانجاي شينجدا الصيني لصناعة الملابس الجاهزة وهو الأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار.

ويقام المشروع على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكي بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً. ويقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو المشروع الذي تسلمت المنطقة الاقتصادية خطاب النوايا بشأنه خلال الجولة الترويجية في الصين.

-وافق المجلس على إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع.

ويقسم المجمع لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأبنائها.

-وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع شركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية، باستثمارات 750 مليون يورو ويستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي ويوفر المشروع 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- وافق لشركة فليكس الهندية على إنشاء منطقة تخزين للمادة الخام لمنتجاتها داخل ميناء السخنة، وهي أحد الاستثمارات الهندية الحديثة والتي وضع حجر الأساس لمشروعها مارس الماضي لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً مما يوفر 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.