طقم استانلس وشيشة..أغرب مفقودات المصريين في رحلات أوبر

كتب - علاء حجاج:

تصدرت المحافظ والهواتف والمفاتيح القائمة لأكثر المقتنيات المفقودة شيوعًا في رحلات أوبر بحسب مؤشر الشركة الأسبوع لمفقودات المستخدمين.

وبحسب المؤشر فإن الركاب لا يفقدون المقتنيات المعتادة وراءهم فحسب فقد ترك الركاب خلفهم كل شيء بداية من مجوهراتهم وعطورهم، وصولاً لأجهزة منزلهم وألعاب أطفالهم وغير ذلك الكثير.

فيما يلي قائمة لأكثر ١٠ مفقودات شيوعا:

محافظ

حقائب وصناديق

هواتف وكاميرات

ملابس

سماعات ومكبرات صوت

مفاتيح

مجوهرات وساعات ومكياج

نظارات

شواحن الهاتف

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المفقودات الأكثر غرابة:

قبعة مضيفة جوية

كورسيه

قطع غيار سيارة

غطاء خزان المرحاض

طقم أوانى استانلس ستيل

طقم الشيشة

بطانية

قلم مونت بلانك

كرسي استحمام للأطفال

مضرب الاسكواش

طريقة استرداد مفقوداتك في رحلات أوبر

قال يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة أوبر مصر، إن التطبيق يوفر نظام سلس يسهل على الركاب استرداد مقتنياتهم المفقودة أثناء رحلاتهم من خلال تطبيق أوبر.

أضاف أبوسيف في كل عام، يقدم مؤشر مفقودات أوبر لمحة سريعة عن المقتنيات التي يميل الركاب إلى نسيانها، سواء الأشياء العادية التي نفقدها يوميًا أو المتعلقات الفريدة.

وأفضل طريقة لاسترداد مقتنياتك المفقودة هي الاتصال بالسائق - ولكن إذا تركت هاتفك نفسه في السيارة، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز كمبيوتر. إليك الخطوات التي يجب أتباعها:

اضغط على "رحلاتك" وحدد الرحلة التي فقدت فيها مقتنياتك

مرر لأسفل القائمة وانقر على "العثور على المقتنى المفقود"

انقر على "الاتصال بالسائق بخصوص عنصر مفقود"

قم بالتمرير لأسفل القائمة وأدخل رقم الهاتف الذي ترغب في الاتصال به. ثم اضغط على إرسال.

سيرن هاتفك وسيصلك مباشرةً برقم الهاتف المحمول الخاص بالشريك السائق.

إذا رد السائق وأكد أن العنصر الخاص بك قد تم العثور عليه، فقم بتنسيق الوقت والمكان الملائمين للطرفين للقاء لإعادته إليك.

إذا لم يرد الشريك السائق فاترك بريدًا صوتيًا مفصلاً يصف العنصر الخاص بك وأفضل طريقة للاتصال بك.