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مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات الخميس

02:57 م الخميس 08 يونيو 2023
مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات الخميس

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 17521 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.12%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 37.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 59.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.82% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مشتريات المستثمرين الأسهم الصغيرة صعود البورصة

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