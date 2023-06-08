الرقابة المالية: تعويضات التأمين المسددة بالربع الأول 7.7 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

بلغ إجمالي التعويضات المسجلة في قطاع التأمين، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.7 مليار جنيه، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.