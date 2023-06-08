إعلان

BBC

الرقابة المالية: تعويضات التأمين المسددة بالربع الأول 7.7 مليار جنيه

02:10 م الخميس 08 يونيو 2023
الرقابة المالية: تعويضات التأمين المسددة بالربع الأول 7.7 مليار جنيه

الرقابة المالية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيماء حفظي:

بلغ إجمالي التعويضات المسجلة في قطاع التأمين، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.7 مليار جنيه، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس.
ووفقا للبيان، بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

سوق مصراوى

الرقابة المالية تعويضات التأمين تأمينات الحياة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market