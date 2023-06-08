الرقابة المالية: تعويضات التأمين المسددة بالربع الأول 7.7 مليار جنيه
كتبت- شيماء حفظي:
بلغ إجمالي التعويضات المسجلة في قطاع التأمين، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.7 مليار جنيه، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس.
ووفقا للبيان، بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
سوق مصراوى
-
عروض الصيف.. أفضل نظارات شمس ومزيلات عرق لصيف 2023 بخصم حتى 42%تفاصيل
-
تصل إلى 350 جنيها.. أسعار الكابات بالأسواق لحماية الرأس من الشمستفاصيل
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: