ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
شهد متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الخميس، ارتفاعا في الأسواق مقارنة بمستواه أمس ليسجل نحو 86.97 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 76.59 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 98.36 جنيه بحد أقصى.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
سوق مصراوى
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: