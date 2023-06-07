بمشاركة 26 شركة مصرية.. انطلاق معرض "بلاست وباك إكسبو" للكيماويات بالمغرب

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت اليوم الأربعاء فاعليات معرض " بلاست اكسبو 2023" في دورته التاسعة بالنسبة للمواد المركبة والبتروكيماويات والنسخة الرابعة لمعرض "باك إكسبو للتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية" تحت شعار "صناعة البلاستيك المغربية في صلب التحالفات الصناعية المبتكرة"، بالمغرب.

ووفقا لبيان من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، يقام المعرض في الفترة من 7 إلي 10 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبالشراكة مع CGEM،ودعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بمركز محمد السادس للمعارض في الجديدة - المغرب، وبمشاركة 26 شركة مصرية.

ويقام المعرض تحت رعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في المغرب .

وأوضح البيان، أن المستشار التجاري سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في المغرب، أنه وفر دراسات متخصصة وقوائم للعملاء المحتملين للشركات المشاركة في المعرض كلا على حدة وفقاً لمنتجاتها، وتم توجيه الدعوة لهؤلاء العملاء لعقد اللقاءات الثنائية أثناء فعاليات المعرض، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للشركات المصرية المشاركة لتعظيم الاستفادة من تواجد الشركات بنفسها بالسوق المغربي.

وتم تنظيم المشاركة في المعرض من قبل شركة بيزنس بلس لتوفير منصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها بسوق المغرب ومن المقرر إقامة العديد من ورش العمل واللقاءات مع مختلف المصنعين والجهات الدولية المتخصصة في قطاع الكيماويات (البلاستيك)على هامش المعرض، وفقا للبيان.

ويتم تقديم مساندة للشركات المشاركة بنسب تتراوح بين 60 و80% من التكلفة وفقاً لنسب المساندة المقدمة من الدولة لتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بحسب ما ذكره البيان.

ويشارك بالمعرض القطاعات التالية: (البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة وإعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية- مواد تعبئة وتغليف - كرتون - أحبار - ماستر باتش).